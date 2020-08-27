Триполи, , 08:40 — REGNUM Правительство Ливии, поддерживаемое ООН, объявило немедленный «полный комендантский час» в попытке остановить распространение коронавируса. Об этом передает ВВС Africa.

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По информации телерадиокомпании, «полный» комендантский час будет реализовываться в течение четырех дней, а затем в стране будет введен частичный комендантский час.

Эти меры будут применяться только в тех районах Ливии, которые находятся под контролем правительства.

Аналитики полагают, что в обществе могут возникнуть некоторые подозрения, что комендантский час, по крайней мере частично, предназначен для подавления волны антиправительственных протестов. Напомним, что демонстранты, возмущенные коррупцией и тяжелыми условиями жизни, в последние дни выходят на улицы столицы страны Триполи.

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