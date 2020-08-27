Москва, , 08:39 — REGNUM Транспортные карты «Тройка» в Москве стали персонализированными. Об этом 27 августа сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Пассажирам для того, чтобы сделать «Тройку» персональной, нужно зарегистрироваться в обновлённой версии приложения «Метро Москвы».

«Мы запускаем большое обновление приложения «Метро Москвы» — оно включает в себя много функций, которые упростят нашим пользователям передвижение по столице. И главное, «Тройка» станет персонализированной — каждый пассажир московского метро сможет привязать карту в личном кабинете», — сказал вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

Отмечается, что пассажирам, владеющим персонализированными картами, не нужно беспокоиться об их потере. Кроме того, москвичи смогут посмотреть историю своих поездок и пополнений.