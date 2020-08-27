Кемерово, , 08:38 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 27 августа, за прошедшие сутки выявлено 96 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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«Новокузнецк — 29, Кемерово — 27, Прокопьевск — 13, Анжеро-Судженск — восемь, Ленинск-Кузнецкий — семь, Белово — три, Кемеровский МО — три, Новокузнецкий МР — два, Краснобродский — один, Полысаево — один, Мыски — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один», — говорится в оперативном сообщении. Уточняется, что одна пациентка скончалась — у жительницы посёлка Белогорск Тисульского района 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.

За это же время 80 пациентов выздоровели.

Всего в Кузбассе выявлено 6156 случаев заражения коронавирусом, 4206 человек выздоровели, 47 скончались.