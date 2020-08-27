Ставрополь, , 08:35 — REGNUM Житель Ставрополья заподозрен в жестоком обращении с собакой, которая, по его словам, задушила его домашнюю птицу. Против него возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 27 августа в пресс-службе главного управления МВД России по краю.

По данным полиции, 47-летний подозреваемый цепью привязал собаку к фаркопу своего автомобиля и ездил так по улицам села Горнозаводского Кировского района. После этого он выбросил замученное животное. Впоследствии собака скончалась. Отмечается, что происходило это в том числе на глазах у детей.

Злоумышленника установили и доставили в отдел полиции, где он во всем сознался и попытался оправдать свой поступок. По его словам, эта собака задушила его домашнюю птицу и он решил таким способом наказать животное. Полицейские не оценили методы живодера и завели на него уголовное дело.

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