Нур-Султан, , 08:33 — REGNUM Школьные линейки в честь Дня знаний в Казахстане пройдут в дистанционном режиме, сообщили в министерстве образования и науки республики.

«Дети в школу не приходят, присутствуют на онлайн-линейках через доступные устройства и средства связи», — говорится в сообщении. Линейки пройдут 1 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство школьников в Казахстане начнут новый учебный год в дистанционном режиме. В начальных классах организованы дежурные классы.

Читайте ранее в этом сюжете: Школьникам в Казахстане разрешили приходить на уроки без перчаток

Читайте развитие сюжета: В Казахстане запретили сокращать продолжительность уроков