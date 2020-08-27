Париж, , 08:33 — REGNUM Согласно опросу Elabe, беспокойство жителей Франции по поводу распространения коронавируса этим летом снова начало расти, передает BFM TV.

Столкнувшись с возможной второй волной эпидемии коронавируса в стране, 74% французов говорят, что они обеспокоены распространением вируса.

По данным исследования, 55% жителей Франции говорят, что они «довольно обеспокоены» распространением коронавируса, а 19% «очень обеспокоены». Напротив, 26% респондентов во Франции не волнуются, в том числе 4% «совсем не беспокоятся».

Кроме того, 63% опрошенных считают, что Франция сегодня подготовлена лучше, чем во время первой волны эпидемии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон встретится в пятницу, 28 августа 2020 года, с министром иностранных дел Китая Ван И, который на этой неделе совершает турне по странам ЕС.

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