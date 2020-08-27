Вашингтон, , 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.

Ранее данный рассекреченный фильм разместила на своем канале в видеохостинге YouTube корпорация «Росатом».

По мнению издания, данный документальный фильм дает «новый и захватывающий взгляд» на уникальное испытание «Царь-бомбы», при том, что ранее были доступны только короткие видео и низкокачественные фотографии.

Также The Drive указывает на роль тогдашнего генсека КПСС Никиты Хрущева в создании этой термоядерной бомбы, разработанной по его личному указанию в разгар холодной войны.

Кроме этого, отмечается, что «Царь-бомба» для практического применения в военных целях оказалось слишком большой, так как для ее доставки и выборе целей для нее возникали трудности.

Напомним, АН602 (на Западе — «Царь-бомба») — термоядерная авиационная бомба, которую разработала в СССР в 1956—1961 годах группа физиков-ядерщиков под руководством академика Игоря Курчатова. Она является наиболее мощным устройством для взрыва, созданной за всю историю человечества.