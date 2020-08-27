Москва, , 08:30 — REGNUM Пассажиры Московского метрополитена теперь могут сделать свою карту «Тройка» для проезда на общественном транспорте персонализированной, сообщается на портале мэра столицы.

Читайте также: Москвичи выберут дизайн карты «Тройка»

Это можно сделать благодаря обновленному мобильному приложению «Метро Москвы». Сервис дает доступ к новым полезным функциям для пользователей.

Например, пассажиры могут пополнить баланс карты «Тройка», посмотреть историю своих поездок, узнать о бонусных предложениях и др.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве началось голосование в проекте «Активный гражданин». Жители столицы выберут дизайн карты «Тройка».

Читайте также: В Москве для молодёжи выпустили новые карты «Тройка» и билеты «Единый»