Биробиджан, , 08:30 — REGNUM Власти Еврейской АО готовы с 31 августа открыть все детские сады. Но не все родители могут успеть получить необходимую медицинскую справку. Учреждения здравоохранения разработали схему приёма детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Эпидобстановка в области позволяет детским садам вернуться к штатной работе. Уже 31 августа учреждения дошкольного образования готовы принять всех своих воспитанников.

Однако обязательное условие — наличие справки об отсутствии контакта у ребёнка с носителями коронавируса. Из-за большого потока желающих получить такую справку поликлиники могут быть переполнены. Для недопущения скученности детей и родителей в учреждениях здравоохранения для каждого детского сада разработан индивидуальный график посещения медиков. Педиатры будут вести приём в субботу и воскресенье.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине и Курилах при выявлении заражённого коронавирусом учащегося в классе весь класс будет будет закрываться на двухнедельный карантин. Обучение при этом будет продолжаться в дистанционном режиме.