Кызыл, , 08:29 — REGNUM Власти Тувы объявили о старте прививочной кампании против гриппа. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, сюда поступила первая партия вакцин для взрослых.

«Вакцина содержит три вида штаммов вируса гриппа типов А и В, которые по прогнозным данным будут циркулировать в России. Поступило всего 53 972 доз, что составляет 65% от потребности», — отметили в ведомстве.

27 августа поступил ещё почти 64 тыс. доз вакцины для детей. Всего в регионе планируется привить около 60% населения, что выше, чем в прошлом году, когда было вакцинировано 57% жителей. Как отмечается, бесплатно будут привиты медики, учителя, дети, пожилые граждане, люди с хроническими заболеваниями и другие группы.

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