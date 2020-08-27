Ставрополь, , 08:35 — REGNUM Число жертв COVID-19 на Ставрополье, по данным на утро 27 июля, достигло 224. За минувшие сутки в регионе умерли трое носителей инфекции, сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

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Отметим, что на Ставрополье случаи смерти пациентов с коронавирусом в августе регистрируются ежедневно. С начала месяца в крае скончались уже 65 человек с подтвержденным диагнозом.

К настоящему времени на Ставрополье провели более 383 тыс. тестов на коронавирус и зафиксировали 11 тыс. 481 случай заражения, в том числе 120 из них накануне. Выздоровели в крае 7 тыс. 795 носителей инфекции (+134 за сутки), или почти 67,9% заразившихся.