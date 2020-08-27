Минск, , 08:21 — REGNUM Несанкционированная протестная акция, которая состоялась в Минске вечером 26 августа, была пресечена сотрудниками белорусского ОМОНа. Об этом 27 августа сообщает РИА Новости.

Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»

Примерно в 20:50 (совпадает с мск) на площадь Независимости столицы Белоруссии, на которой собралось около 500 протестующих, приехали машины ОМОН и милиции республики. Вначале они не вмешивались в акцию, однако требовали ее прекратить как несанкционированную. Затем, предварительно окружив территорию, они начали останавливать мужчин, не задерживая женщин и журналистов.

Участники акции, в свою очередь, при приближении машин правоохранителей сразу начали расходиться, и часть из них укрылась в расположенном рядом костеле. Силовых действий в отношении протестующих сотрудники правоохранительных органов не применяли.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа стало известно, что в Белоруссии создали межведомственную комиссию, которая будет проверять заявления от граждан о применении к ним насилия со стороны силовиков в ходе прошедших после выборов акций протеста.