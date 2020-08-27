Пермь, , 08:13 — REGNUM В Пермском крае осуждена бывшая сотрудница министерства образования, которая признана виновной в хищении 8 млн рублей, выделенных из бюджета в качестве субсидий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, женщина уговорила дочь зарегистрироваться индивидуальным предпринимателем, чья деятельность заключалась в оказании дошкольного образования детям. В 2015—2017 годах экс-чиновница предоставляла комиссии ложную информацию о понесенных дочерью затратах в связи с предоставлением дошкольного образования.

Стоит отметить, что женщина являлась секретарем комиссии по рассмотрению заявок на получение субсидий из бюджета Пермского края на возмещение затрат в связи с предоставлением дошкольного образования, а дочь женщины не знала о коррупционных планах матери.

На счет индивидуального предприниматели поступали субсидии. Деньги экс-чиновница присваивала. В общей сложности похищено более 8 млн рублей.

В ходе предварительного следствия женщина признала свою вину. Уголовное дело рассматривалось в суде в особом порядке.

Суд приговорил бывшую сотрудницу минобра к трем годам лишения свободы условно. Она обязана возместить причиненный ущерб.