Мехико, , 08:11 — REGNUM Общее количество пациентов, излечившихся от коронавирусной инфекции в Мексике, составило 396 758. Об этом 26 августа сообщает заместитель мексиканского министра здравоохранения Уго Лопес-Гатель на своей странице в Twitter.

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При этом за весь период наблюдений в стране было зарегистрировано 573 888 факта заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а также 62 076 подтвержденных летальных исходов от осложнений при заболевании COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 августа, в Мексике был выявлен 568 621 носитель SARS-CoV-2 и 61 450 случаев смерти от COVID-19.

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