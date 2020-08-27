Уфа, , 08:15 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров наградил митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона орденом Дружбы народов. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Хабиров поздравил митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона с 30-летием со дня назначения на уфимскую кафедру Русской православной церкви.

Он поблагодарил митрополита за службу и отметил, что Никон является человеком, который отдает свою энергию для того, чтобы жители Башкирии жили в согласии и мире. Кроме этого, он высказал слова благодарности лидерам всех конфессий региона за их вклад в борьбу с коронавирусом.

Митрополит Никон подчеркнул, что главное его предназначение — поддержание межконфессионального и межнационального мира в республике, а также взаимного уважения и спокойствия.

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