Оренбург, , 08:00 — REGNUM В Оренбурге отменили троллейбусный маршрут №6. Теперь в этом направлении работают автобусы, сообщает пресс-служба мэрии.

На улице Комсомольской идут ремонтные работы. Капитально ремонтируется участок от ул. Пушкинской до ул. Постникова. В центре города убрали контактную сеть.

В связи с ремонтом ул. Туркестанская изменилась схема маршрута №7. По улицам Уральская, Чкалова и 60 лет Октября перевозку пассажиров осуществляют автобусы. В горадминистрации отметили, что после завершения дорожных работ троллейбусный маршрут вернется на ул. Туркестанскую и продолжит функционировать.

Напомним, ранее глава Оренбурга Владимир Ильиных заявил о планах, согласно которым из шести троллейбусных маршрутов в муниципалитете останется четыре. С его точки зрения, провода для этого вида транспорта портят вид исторической части города.

Ряд оренбужцев встал на защиту оренбургского троллейбуса. В интернете создана петиция.

Между тем пресс-служба мэрии сообщила, что готовит материал о планах по дальнейшему развитию троллейбусной сети в Оренбурге, и опубликовала информацию о последнем троллейбусе в Москве, подчеркнув, что столица сделала свой выбор.

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