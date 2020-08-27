Горно-Алтайск, , 07:54 — REGNUM В новом учебном году обучение в школе №3 им. В. Ф. Хохолкова в селе Майма (Республика Алтай) будет проходить в традиционной форме.

Следите за развитием событий в трансляциях: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости», «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

Дети будут обучаться в две смены. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM родители одного из учеников школы, продолжительность уроков со второй смены — 35 минут. Для первой смены уроки будут длиться 40 минут. Перемены — по 15 минут, так как каждый класс будет питаться отдельно.

За каждым классом будет закреплён свой кабинет, классы будут изолированы друг от друга.

«Нам сказали, что уроки по 35 минут для второй смены — это временная мера», — рассказывают родители школьников.

Как сообщало ИА REGNUM, новый учебный год 1 сентября в регионах РФ начнётся очно. Однако в связи с угрозой распространения коронавируса школы должны будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

Читайте также: Лицей в Горно-Алтайске готов к работе в новых условиях

Читайте развитие сюжета: В Самарской области рассказали о подготовке школ к началу учебного года