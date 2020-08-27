Кунгур, Пермский край, , 07:47 — REGNUM В Пермском крае Кунгурский городской суд вынес постановление о взыскании с 63-летнего местного жителя административного штраф за нарушение законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе судебной инстанции.

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По данным суда, пожилой мужчина, согласно требованию Роспотребнадзора, должен был находиться на двухнедельном карантине на территории Кунгурского района. Однако требование было нарушено, пермяк днем 15 июня приехал в Кунгур.

Мужчина признал свою вину. Он пояснил, что его супруга после лечения была выписана из СОVID-центра Перми и находилась в Кунгуре по месту регистрации. 15 июня она попросила приехать, поскольку ее самочувствие ухудшилось.

По факту нарушения коронавирусного режима возбудили административное дело. Рассмотрев его, суд назначил пермяку 7,5 тыс. рублей штрафа. Постановление не вступило в законную силу