Южно-Сахалинск, , 07:43 — REGNUM На Сахалине и Курилах при выявлении заражённого коронавирусом учащегося в классе весь класс будет будет закрываться на двухнедельный карантин. Обучение при этом будет продолжаться в дистанционном режиме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Следите за развитием событий в трансляциях: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости», «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

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С 1 сентября обучение в школах области начнётся в очном формате с соблюдением рекомендации Роспотребнадзора для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

«Живого общения с учителем не заменит ничто», — сказал на августовской педагогической конференции губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Начало уроков для каждого класса будет начинаться в школах Сахалина в разное время. Помимо этого, каждому классу будет выделен отдельный кабинет для занятий.

1 сентября впервые за парты в школах сядут более 6 тыс. первоклашек Сахалина. Всего в регионе почти 60 тыс. школьников.

Как сообщало ИА REGNUM, в некоторых школах Амурской области часть предметов решили преподавать учащимся в дистанционном режиме. Из-за новых требований по соблюдению санитарных норм в регионе увеличилось число образовательных учреждений, работающих во вторую смену.