Хабаровск, , 07:50 — REGNUM В Хабаровске состоялось заседание Совета ректоров вузов региона и Еврейской автономной области, где участники обсудили вопросы подготовки к новому учебному году и развития системы образования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Следите за развитием событий в трансляциях: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости», «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

Читайте также: Путин предложил финансово поддержать российские вузы из-за эпидемии

В разговоре принимал участие и врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

«Хочу поблагодарить ребят, которые выбрали наши вузы, а также связывают своё будущее именно с Хабаровским краем. Работа для них будет, в том числе по линии промышленных предприятий. Хабаровский край получит рекордный по объёмам гособоронзаказ, — сказал Дегтярёв.

В этом году заявление на поступления в вузы региона подали выпускники из 62 регионов страны. В прошлом году образовательных учреждениях Хабаровска обучалось около 1600 иностранцев.

На Совете ректоров предложили рассмотреть возможность включения в профильные программы развития Дальнего Востока статью о финансовой поддержке местных вузов.

Говорили и о поддержке инициатив молодёжи. Так, в 2017 году в Комсомольске-на-Амуре закончилось строительство бизнес-инкубатора, но до сих пор он не заработал в полную силу. Кроме того, по мнению участников Совета, необходимо наращивать грантовую поддержку молодёжных проектов, выводить их на федеральный уровень.

«Я лично в высоких кабинетах буду отстаивать интересы наших вузов, поддерживать значимые инициативы», — заверил Дегтярёв.

Что касается нового учебного года, то вузы края готовы открыться с 1 сентября в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Очные пары будут вводить постепенно, а часть лекций переведут в онлайн режим. Студенты-заочники будут обучаться дистанционно.

Профессорско-преподавательский состав протестируют на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, российские вузы сохранят стоимость обучения в 2020 году на уровне прошлого года, однако недостаток доходов можно компенсировать с помощью средств федерального бюджета.