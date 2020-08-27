Токио, , 07:36 — REGNUM В Японии 22 августа умер Мотои Фукуниси, самый старый житель страны, чей возраст был документально подтвержден, сообщает информационное агентство Jiji Press. Фукусини было 110 лет. Он жил в небольшом городе Симоцума, префектура Ибараки.

Старейшим человеком в Японии стал Микидзо Уэда. Ему сейчас 110 лет. Долгожитель живет в городе Нара.

Напомним, старейшим официально зарегистрированным человеком являлся японец Дзироэмон Кимура. Ему было 116 лет, и он умер в 2013 году.