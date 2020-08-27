Токио, , 07:33 — REGNUM 26 августа в Японии коронавирусом заразились 903 человека, сообщает информационное агентство Jiji Press. Пятый день подряд количество инфицированных в Японии не превышает 1000.

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В Токио выявлено 236 случаев: впервые за три дня выше 200. Около половины всех зараженных — люди 20−40 лет.

Тяжелобольных пациентов с COVID-19 в Токио стало на 3 меньше. 26 августа у 31 человека наблюдаются осложнения. Муниципалитет Токио впервые опубликовал информационное о тяжело больных пациентах. 27 из них мужчины, 4 — женщины. Все эти люди старше 40 лет, приём 14 из них в возрасте 70−80 лет.