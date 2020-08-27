Оренбург, , 07:33 — REGNUM В Оренбурге школа № 86 в новом учебном году вводит изменения в организацию учебного процесса с учетом текущей эпидситуации, связанной с распространением коронавируса. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM директор школы Елена Сапкулова, внесены изменения в форму занятий. Будет использован смешанный тип обучения: часть занятий будет проходить в форме очного обучения (как обычно), часть — в иных формах, то есть с использованием, дистанционного, электронного обучения, самостоятельней работы, проектной сессии.

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«Но главный принцип сохранится: дети ежедневно будут приходить в школу для очных занятий. А занятия в иных формах сначала будут сопровождаться пояснениями учителя», — подчеркнула руководитель общеобразовательного учреждения.

По ее словам, за каждым классом закрепляется время начала занятий; отдельный вход (школа дополнительно откроет еще шесть входов к двум действующим). На каждом входе будет осуществляться термометрия, обработка рук антисептиками. За каждым классом определен маршрут следования внутри здания школы; конкретный учебный кабинет, в котором будут в проходить все занятий; помещения, в которых дети будут отдыхать во время перемены; определено время питания; определен четкий временной режим нахождения детей в школе.

«Таким образом, расписав движение и нахождение каждого класса, мы обеспечиваем зонирование расположения классов и частично зонирование педагогического состава. Конечно, отдельные педагоги будут переходить из зоны в зону, но течение дня будут находиться в пределах одной учебной зоны», — сказала Елена Сапкулова.

Питание школьников будет осуществляться в обеденном зале с учетом 50-процентной загрузки столовой. В расписании уроков предусмотрен один час общения, в процессе которого у классного руководители будет возможность пообщаться с детьми, выяснить их трудности, педагоги смогут провести консультации. Половина этого урока уйдет на питание. Директор сделал акцент на том, что такое часовое общение не отразится на основном расписании занятий, а школа сможет обеспечить выполнение санитарных требований.

Стоит отметить, школа № 86 рассчитана на 1 135 человек. В 2020/2021 году здесь будут учиться 2 100 детей. При имеющейся загрузке с 1 сентября планируется две полноценных смены. Расписание будет составляться двухнедельное, гибкое, с каскадным временем начала и окончания урока. «Все это делается для того, чтобы разные классы не пересекались на входе-выходе и в гардеробах. Число классов, занимающихся во вторую смену, пришлось увеличить. В целом школа готова к встрече детей», — резюмировала директор.

Напомним, Оренбургская область находится на первом этапе коронавирусного режима. С 1 сентября учебный год для школьников в регионе начнется в очном формате. Однако образовательные учреждения в своей деятельности должны ориентироваться на рекомендации и требования Роспотребнадзора.