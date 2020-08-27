Омск, , 07:28 — REGNUM Меры безопасности во время проведения Дня знаний обсудили 26 августа на заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Омской области. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, в этом году День знаний 1 сентября в регионе пройдёт в новом формате.

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Торжественные линейки для первоклассников, выпускников девятых и одиннадцатых классов запланированы без участия гостей. Мероприятия организуют с учётом санитарно-эпидемиологических требований.

В омских школах запланированы линейки, уроки памяти, акции «Минута памяти и скорби», классные часы, посвященные событиям в Беслане и Керчи. Часть мероприятий состоится в дистанционном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным мэрии Омска, образовательные учреждения города готовы к работе в новых условиях — с учётом санитарных правил и рекомендаций главного санитарного врача РФ.

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