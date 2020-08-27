Богота, , 07:25 — REGNUM В Колумбии за прошедшие сутки скончались 295 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба колумбийского министерства здравоохранения и социальной защиты.

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Таким образом, общее количество умерших с начала пандемии пациентов с COVID-19 в Колумбии достигло 18 184. Также за 26 августа в стране выявили еще 10 142 случая заражения коронавирусом нового типа. Всего на колумбийской территории подтверждено 572 270 случаев заражения SARS-CoV-2.

При этом отмечается, что уже выздоровел 407 121 пациент. Накануне, 26 августа, власти Колумбии объявили о продлении режима чрезвычайной ситуации в стране до 30 ноября 2020 года.

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