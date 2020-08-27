Токио, , 07:16 — REGNUM В японской столице Токио выявили за сутки 236 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает агентство Kyodo.

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Всего на территории Японии подтвердили 902 случая инфицирования SARS-CoV-2 за 26 августа. При этом органы здравоохранения японской столицы фиксируют снижение роста числа зараженных с 1 августа.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Токио достигло 19 846. Всего в Японии выявили с начала пандемии 65 532 случая инфицирования SARS-CoV-2.