Владивосток, , 07:29 — REGNUM Больницы Приморья готовы выдавать паллиативным пациентам необходимое им оборудование на дом. В рамках национального проекта «Здравоохранение» на эти цели направлено более 20 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Для комфортного нахождения вне медучреждения пациентам выдадут аппараты ИВЛ, противопролежневые матрасы, аппараты для удаления мокроты из лёгких, откашливатели, функциональные кровати, кислородные концентраторы, компрессионные ингаляторы, вертикализаторы.

«Оборудование будет передано для использования на дому как взрослым, так и детям. Приобрести его из-за стоимости могут далеко не все паллиативные больные», — пояснили в минздраве Приморья.

Получить оборудование в безвозмездную аренду можно после заключения врачебной комиссию, которая признаёт, что заболевание носит хронический и неизлечимый характер. Заниматься доставкой и установкой аппаратов дома у больного будет поставщик.

Ежегодно в Приморье выявляется более семи тыс. человек, страдающих онкологическими заболеваниями. Из них половина пациентов — с раком в запущенных стадиях, нуждающихся в паллиативной помощи, которую оказывают по проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Как сообщало ИА REGNUM, в России зачастую даже те структуры в органах власти, которые по профилю работы должны отвечать за паллиативных больных, не имеют достаточных сведений об их реальных потребностях, считает председатель Комиссии по вопросам благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности Общественной палаты РФ Александр Ткаченко.