Веллингтон, , 07:35 — REGNUM Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что испытала облегчение после решения суда Крайстчерча приговорить австралийца Брентона Тарранта, застрелившего 15 марта 2019 года в мечетях новозеландского Крайстчерча более 50 человек, к пожизненному тюремному заключению без права на досрочное освобождение. Об этом она сказала в ходе пресс-конференции по итогам суда в Веллингтоне.

«Я надеюсь, что это последний случай, когда у нас есть хоть какой-то повод услышать или произнести имя террориста, совершившего это. Он заслуживает жизни в полном и абсолютном молчании», — обратилась Ардерн к пострадавшим и родственникам жертв расстрела в Крайстчерче. По словам Ардерн, она «испытала облегчение, узнав, что этот человек никогда не увидит дневного света» и уверена, что преступник «получил противоположное тому, чего добивался», потому что мусульманская община вышла из этого, «став сильнее и получив поддержку всей Новой Зеландии».

Как сообщало ИА REGNUM, Брентон Таррант, застреливший 15 марта 2019 года в мечетях новозеландского Крайстчерча более 50 человек, был приговорён судом в Новой Зеландии к пожизненному тюремному заключению без права на досрочное освобождение.

Читайте ранее в этом сюжете: Расстрелявший мусульман в Крайстчерче получил пожизненный срок