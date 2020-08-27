Еравнинский район, Бурятия, , 07:11 — REGNUM В Еравнинском районе Бурятии усилены противоэпидемические меры в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, решение принято на заседании регионального оперативного штаба.

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Так, до стабилизации обстановки в районном центре Сосново-Озёрское и селе Исинга закрыты детские сады и заведения общепита.

«Медицинские работники проводят обследование персонала общеобразовательных учреждений в этих поселениях. Мобильные группы проверяют организации торговли на обеспечение эпидемиологической безопасности в помещениях и залах торговли», — отметили в правительстве.

Районному руководству поручено обеспечить лекарствами и продуктами питания жителей, отправленных на самоизоляцию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республике произошёл резкий рост числа новых случаев заражения. В Еравнинском районе был зафиксирован групповой очаг, в который вошли клиенты массажиста из Санкт-Петербурга. Ещё 13 человек заразились на празднованиях по случаю дня рождения и получения диплома.

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