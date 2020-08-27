Омск, , 07:05 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков поручил усилить меры безопасности в образовательных учреждениях в преддверии Дня знаний, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

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26 августа в Омской области состоялось заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба, на котором, в том числе, обсудили вопросы безопасности школ.

По словам омского министра образования Татьяны Дерновой, в школах обеспечена охрана, усилен пропускной режим. Министр заверила, что проникновение посторонних лиц на территорию школ и детских садов исключено.

В 2020 году для создания необходимых условий обучения, проживания детей и условий антитеррористической защищенности выделено 474 млн рублей.

Процедура согласования паспортов безопасности завершена уже на 1574 объектах образования (89,5%).

Однако на заседании прозвучала информация о том, что безопасность не всех образовательных организаций соответствует требованиям действующих нормативно-правовых актов в полном объёме. Бурков поручил министерству образования провести разъяснительную работу с педагогическими коллективами:

«Чтобы педагоги понимали такие моменты, как порядок эвакуации, порядок оповещения, знали, как действовать при возникновении угрозы террористических актов».

В ближайшее время в регионе должно пройти совещание с участием силовиков и руководства учебных заведений по вопросам антитеррористической защищенности.

Как сообщало ИА REGNUM, школы Омска начнут обучение в очной форме с учётом санитарных правил и рекомендаций главного санитарного врача РФ.

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