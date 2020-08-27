Москва, , 06:45 — REGNUM Одним из лейтмотивов нового учебного года станет развитие системы воспитания в школе, заявил 26 августа министр просвещения РФ Сергей Кравцов на федеральном педсовете.

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По его словам, для укрепления воспитательной составляющей в школьном образовании в России по инициативе президента Владимира Путина принят соответствующий закон.

«Чтобы выпускники были не только образованными, но и воспитанными, уважали свою большую и малую родину и друг друга», — цитирует «Учительская газета» Кравцова.

Среди других ключевых задач возглавляемого министерства он назвал повышение престижа профессии учителя и развитие системы повышения квалификации учителей.

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