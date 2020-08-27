Улан-Удэ, , 06:42 — REGNUM Специалисты управления Роспотребнадзора по Бурятии предупредили местных жителей о продолжающемся сезоне активности клещей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, в больницы к настоящему времени из-за укусов обратились 3379 человек, треть из которых дети.

«Зарегистрировано 57 случаев заболевания инфекциями, передающимися клещами: клещевым вирусным энцефалитом — 27, клещевым боррелиозом — 12, клещевым риккетсиозом — 17, моноцитарным эрлихиозом человека — 1», — отметили в управлении.

Для профилактики нападения клещей специалисты продолжают обработку территорий массового отдыха людей. Так, за сезон обработано более 2,2 тыс. га. Кроме того, вакцинировано от клещевого энцефалита около 60 тыс. человек.

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