Чебоксары, , 06:31 — REGNUM В Чувашии медицинские учреждения, где были развёрнуты койки для приёма пациентов с коронавирусом, постепенно возвращаются в штатный режим работы. Два учреждения после дезинфекции стали принимать первых пациентов по своему профилю, в сентябре ещё две больницы переходят к работе в плановом режиме, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации главы республики.

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С начала пандемии коронавируса в Чувашии в десяти больницах было развёрнуто 1955 коек для лечения пациентов с COVID-19. В настоящее время освобождены 633 койки, в том числе в штатный режим работы перешёл Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования и Вторая городская больница в Чебоксарах. Также принимают пациентов по профилю в одном из корпусов БСМП (бывшая клиника «Северная»).

Готовятся к возвращению в прежний режим работы ещё два учреждения, где в настоящее время проводятся дезинфекционные мероприятия — Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн и Новочебоксарская городская больница. Предварительно известно, что они начнут принимать пациентов 1 сентября.

В настоящее время пациентов с COVID-19 принимают восемь больниц.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии официально подтверждено 7619 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 6283 пациента (или 82,46% от общего числа заболевших). Продолжают лечение 1268 пациентов с коронавирусом, скончались — 68.

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