Благовещенск, , 06:28 — REGNUM В некоторых школах Амурской области часть предметов решили преподавать учащимся в дистанционном режиме. Из-за новых требований по соблюдению санитарных норм в регионе увеличилось число образовательных учреждений, работающих во вторую смену, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

Следите за развитием событий в трансляциях: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости», «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

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Школьников, занимающихся во вторую смену, станет на 2 тыс. больше. Это связано, прежде всего, с изменениями расписания обучения для соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Из 291 школы области 265 с 1 сентября приступят к обучению в очном режиме. При этом в некоторых школах Благовещенска, Тынды, Свободного и Бурейского районов планируют перевести в дистанционный режим уроки технологии, физкультуры, изобразительного искусства и музыки.

И.о. министра образования Елена Бурдуковская сообщила, что все образовательные учреждения области готовы к началу учебного года с выполнением рекомендаций Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области за последние сутки выявили 22 новых случая заражения коронавирусом. Наибольший прирост инфицированных зафиксирован в Благовещенске — 14 человек.