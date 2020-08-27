Горно-Алтайск, , 06:27 — REGNUM 24 августа в аэропорту Горно-Алтайска заработал тепловизор, который позволит оперативно выявлять среди пассажиров людей с повышенной температурой. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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Как отмечается, ранее в связи с угрозой коронавируса всем прилетающим в аэропорт проводили термометрию. Но с ростом пассажиропотока, а также числа заражённых, сил и средств стало не хватать.

«Решением республиканского штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции администрации Горно-Алтайского аэропорта было рекомендовано установить в зале прибытия тепловизионное оборудование. Спустя несколько месяцев оборудование появилось», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, к настоящему моменту в республике зарегистрировано 2086 случаев заражения коронавирусом. Число летальных случаев среди заражённых достигло десяти.

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