Абакан, , 06:27 — REGNUM По состоянию на 27 августа в Хакасии подтверждено 3345 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки SARS-CoV-2 выявлен у 19 человек, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

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Выздоровели 3067 человек, в том числе 19 — за последние сутки.

Получает лечение 241 человек, в том числе пятеро подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 августа в Хакасии коронавирус был выявлен у 3326 человек. За весь период в республике скончались 37 пациентов с SARS-CoV-2.

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