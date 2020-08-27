Овюрский район, Тува, , 06:18 — REGNUM В Овюрском и Монгун-Тайгинском районах Тувы, граничащих с Монголией, проведены мероприятия против распространения бубонной чумы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, из 3460 жителей шести сумонов медики вакцинировали 3328 человек, треть из которых — дети.

Таким образом, план выполнен на 98%. Кроме того, среди местных жителей проводится разъяснительная работа.

«Случаи заражения не выявлены. Тем не менее плановые вакцинации по графику проводятся, особенно в хозяйствах чабанов, занимающихся животноводством на приграничной территории», — отметили в правительстве.

Ветеринары также за шесть месяцев 2020 года провели предубойный осмотр почти 17 тыс. сельскохозяйственных животных, а также мяса птицы и рыбы. Заболевания выявлены не были.

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