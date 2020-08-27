Нейпьидо, , 06:13 — REGNUM В Мьянме за прошедшие сутки выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом внутри страны, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и спорта Мьянмы.

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Сообщается, что пятеро новых пациентов — жители региона Рахине. Отмечается, что именно в этом регионе страны зафиксирован очаг распространения коронавирусной инфекции. В связи с ростом числа зараженных, в Рахине ввели режим обязательной самоизоляции.

Всего с начала пандемии в Мьянме подтвердили 586 случаев заражения коронавирусом нового типа. Уже 345 пациентов выздоровели, еще шестеро с болезнью не справились и скончались.