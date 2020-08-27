Владивосток, , 06:14 — REGNUM В Приморье увеличилось в сравнении с двухнедельным периодом число выявленных носителей коронавируса. За минувшие сутки подтверждено 82 случая заражения, 56 человек выздоровели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 27 августа в крае зарегистрировано 9284 положительных теста на SARS-CoV-2. Излечились 7469 пациентов, скончался — 101.

«Количество новых случаев превысило показатель 26 августа — 79 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, ежедневное сокращение числа новых случаев прервалось впервые с 15 августа», — добавили в оперативном штабе.

За сутки административные комиссии проверили более 2200 различных объектов на предмет соблюдения санитарных мер. В суды направлено 72 протокола.

Как сообщало ИА REGNUM, прибор для выявления в воздухе вирусов, в том числе вызывающих заболевание COVID-19, разработали специалисты Красногорского завода им. С. А. Зверева (входит в холдинг «Швабе» Ростеха).