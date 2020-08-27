Улан-Удэ, , 06:07 — REGNUM 45 новых случаев заражения коронавирусом выявили за последние сутки специалисты в Бурятии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев, таким образом, достигло 5087.

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"11 чел. обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.

В настоящее время в стационарах республики остаются 404 пациента, в том числе 29 детей. 14 тяжёлых больных находятся в реанимации, четверо из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Ещё 321 пациент отправлен на амбулаторное лечение.

Выписаны из больниц за сутки 27 пациентов, а за всё время эпидемии излечились 4312. Зарегистрировано также 50 летальных случаев среди носителей коронавируса. Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Улан-Удэ скончался 33-летний мужчина. Он стал самой молодой жертвой COVID-19 в регионе.

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