Горно-Алтайск, , 05:59 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Усть-Канского, Улаганского и Чемальского районов.

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"Большинство новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. В четырёх случаях диагностированы симптомы ОРВИ», — добавили в штабе.

Таким образом, всего в республике зарегистрировано 2086 случаев заражения. 1790 человек к настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением, в том числе 24 — за последние сутки. Напомним, в регионе зарегистрировано десять летальных случаев среди носителей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в числе заболевших COVID-19 в Горном Алтае оказался пресс-секретарь главы республики Михаил Максимов. По его словам, кроме высокой температуры, из симптомов у него — кашель и ломота в теле.

«Очень неприятный, страшный вирус. Никогда так не болел и, если честно, за всю жизнь ни разу не лежал в больнице и не уходил на больничный. Всё когда-то в первый раз. Ближайшее время проведу в госпитале», — отмечал он.

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