Первоуральск, Свердловская область, , 05:58 — REGNUM В Первоуральске Свердловской области ученики школы № 3 будут приходить на занятия потоками. Три будет в первой смене и столько же — во второй.

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Для трёх потоков первой смены уроки будут начинаться в 8:00, 8:20 и 8:40 местного времени. Для трёх потоков во второй смене это время определено в 13:00, 14:05 и 14:30. Кроме того, за каждым классом закреплён свой кабинет. Исключением являются такие предметы, как музыка, изобразительное искусство, химия, физика и информатика и технология. По ним занятия будут идти в спецкабинетах. Физкультуру можно будет проводить в спортивном зале и на школьном стадионе.

Заходить в школу дети и подростки будут с четырёх разных входов, из них два — для начальной школы. Им будут измерять температуру и обращать внимание на признаки ОРВИ. При наличии тех или иных отклонений данные занесут в специальный журнал, а человека проводят до лазарета. Также будут уведомлены руководство школы, медработник, родители учащегося и Роспотребнадзор.

Все сотрудники учреждения, кроме учителей, будут носить маски и поливиниловые перчатки. Это необходимо делать в течение всего рабочего времени. Также классы будут проветриваться, а местами — обеззараживаться рециркуляторами воздуха. Кроме того, обязательны ежедневные и еженедельные уборки с использованием средств для дезинфекции.