Веллингтон, , 05:53 — REGNUM Австралиец Брентон Таррант, застреливший 15 марта 2019 года в мечетях новозеландского Крайстчерча более 50 человек, приговорён судом в Новой Зеландии к пожизненному тюремному заключению без права на досрочное освобождение. Об этом со ссылкой на решение суда 27 августа сообщает радиостанция Radio New Zealand.

«Ваши преступления настолько безнравственны, что даже если вас задержат до самой смерти, это не исчерпает требований наказания. Вы не проявили милосердия, вы не просто убийца, но и террорист. Вы стремились атаковать образ жизни Новой Зеландии», — говорится в заключении, которое в финале слушаний объявил судья Кэмерон Мандер.

Напомним, при нападении на мечети в городе Крайстчерче 15 марта 2019 года Таррант убил 51 человека и ранил ещё 38 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, следствие установило, что австралиец Брентон Таррант хладнокровно готовился к нападению на мечети в течение 15 месяцев.

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