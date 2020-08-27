Тюмень, , 05:43 — REGNUM В Тюменской области в августе 2020 года сотрудники Роспотребнадзора проверили 73 предприятия общественного питания. Из них приостановлена работа пяти точек общепита по причине нарушений санитарных требований в период пандемии коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба ведомства.

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Ряд мелких нарушений в кафе, ресторанах и столовых устранялся незамедлительно. Это нехватка дезинфицирующих средств или средств индивидуальной защиты, отсутствие термометрии работников, социальное дистанцирование в обеденных залах.

На злостных нарушителей составлялись протоколы. В начале августа в Тюмени решением суда приостановлена работа предприятия Sweelok на ул. Ямской. В суд направлены материалы об административных нарушениях и по временному запрету деятельности шашлычной № 1 на ул. Дружбы, столовой «Колхети» (ул. Бабарынка), столовой «Огонек» (ул. Привокзальная), Black Star Burger (ул. Ленина).

Отметим, что в Тюменской области с 4 августа более 800 кафе и ресторанов перешли на традиционный формат работы.