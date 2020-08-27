Сеул, , 05:36 — REGNUM В Южной Корее выявили рекордное с начала марта число зараженных коронавирусом нового типа — 441 человека, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Отмечается, что среди новых случаев 434 связаны с распространением инфекции внутри страны. При этом такой резкий суточный рост числа зараженных в стране фиксируется впервые с 7 марта, когда в Южной Корее выявили 483 инфицированных SARS-CoV-2.

Большая часть новых пациентов приходится на столицу страны Сеул и прилегающие к ней районы.

Всего с начала пандемии в Южной Корее подтвердили 18 706 случаев заражения коронавирусом нового типа. За 26 августа в республике от болезней, вызванных коронавирусной инфекцией, умер еще один пациент. Всего в стране жертвами осложнений COVID-19 выросло до 313.