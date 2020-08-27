Буэнос-Айрес, , 04:00 — REGNUM В Аргентине за прошедшие сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом нового типа — 10 550 человек, сообщает пресс-служба аргентинского минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 370 188. Также за 26 августа в Аргентине скончались 276 человек от болезней, вызванных новым коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране жертвами осложнений COVID-19 стали 7839 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий антирекорд по числу зараженных в Аргентине был зафиксирован 24 августа. Тогда за одни сутки выявили 8731 инфицированного SARS-CoV-2.

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