Кеноша , , 03:32 — REGNUM 17-летнего подростка задержали полицейский в американском городе Кеноша (штат Висконсин) по подозрениям в убийстве в ходе уличных беспорядков в городе, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что 17-летнему Кайлу Риттенхаусу предъявили обвинения в преднамеренном убийстве. Его задержали в его родном городе Антиох (штат Иллинойс), который находится в 30 минутах езды от Кеноши.

По данным местных телеканалов, появились видеокадры произошедшего инцидента. На них видно, как Риттенхаус с винтовкой AR-15 убегает от людей, а затем падает на землю, разворачивается и открывает по толпе огонь. Пока не известно, убил ли Риттенхаус в ходе перестрелки одного или двух человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа в ходе уличных беспорядков в городе Кеноша в США погибли два человека в результате стрельбы. Тогда сообщалось, что к стрельбе привела словесная перепалка.

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