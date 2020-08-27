Кито, , 03:09 — REGNUM В Эквадоре за прошедшие сутки выявили 1519 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Эквадоре достигло 110 549. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 42 пациента с COVID-19. Всего жертвами болезней, вызванных коронавирусной инфекцией, в республике стали 6410 человек.

Отмечается, что наибольшее число зараженных выявлено в столице страны Кито. Бывший эпицентр распространения инфекции — провинция Гайяс — уже находится на втором месте по числу подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом.