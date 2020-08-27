Красноярск, , 02:57 — REGNUM В четверг, 27 августа, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +20… +22 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 6:30 на Театральной площади было +11 °C.

Ночью с 27 на 28 августа ожидается до +10 °C.

Скорость юго-западного ветра 2−7 м/с, порывы до 12 м/с. Давление — 734 мм рт. ст.

В пятницу, 28 августа, в Красноярске до +22 °C днём и до +11 °C ночью. Дождь.

В субботу, 29 августа, в Красноярске ожидается до +21 °C днём. Ночью — до +10 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 27 августа в центральных районах Красноярского края местами ожидаются грозы.

На юге Таймырского, в Эвенкийском муниципальных районах, в центральных районах Красноярского края местами сохраняется высокая пожарная опасность IV класса. В Эвенкийском муниципальном районе местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность V класса.