Тегеран, , 07:42 — REGNUM 26 августа заместитель начальника полиции Ирана заявил, что за первые 5 месяцев текущего иранского календарного года (начавшегося 20 марта 2020 года) полицейские силы иранской провинции Хормозган изъяли 35 тонн различных видов запрещенных наркотиков. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Бригадный генерал Гасем Резаэй сделал это заявление на пресс-конференции, отметив, что после обширных разведывательных операций полицейские силы Хормозгана изъяли более 35 000 килограммов различных видов наркотиков в течение 5 месяцев.

Заявив, что война с торговлей наркотиками унесла жизни почти 3500 иранских полицейских за последние четыре десятилетия, он подчеркнул, что борьба с незаконным оборотом наркотиков также активно ведется в этом году.

Будучи соседом крупнейшего производителя наркотиков в мире, Исламская Республика Иран взвалила на себя тяжелое бремя в качестве одного из основных маршрутов транспортировки наркотиков.